Ankara'da Saadet Partililere Saldırı-Skandal İddialar

Ankara'da Saadet Partili isimlere saldırı düzenlendi.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, pankart asmakta olan Saadet Partillilerle MHP'li oldukları iddia edilen bir grup saldırdı. Sopaların, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır şekilde yaralandı

Çankaya ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde saatler gece yarısını gösterdiğinde meydana gelen olayda, yol üzerinde bulunan aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP’li oldukları öğrenilen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre münakaşa eden şahısların arasında, sözlü olarak başlayan gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvarda birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı da iddialar arasında.

VEKİL ADAYI YOĞUN BAKIMDA

Kavgayı gören çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek ekip istendi. Bölgeye çevik ekiplerinin de gelmesi ile güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Öztürk’ün bilincinin açık olduğu öğrenildi.

VAHİM İDDİA: POLİS HASTANEYE GÖNDERMEDİ

Olayın ardından kavgaya karışanların bir kısmını gözaltına alan polisin içinde Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün olduğu ambulansı durdurduğu ve yaklaşık 20 dakika boyunca hastaneye gitmesini engellediği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Öztürk’ün kardeşinin yaralı halde ambulansın önünde duran polislere yalvardığı görülüyor. Kendisi de ayakta durmakta zorlanan Öztürk’ün ‘abi’ diye hitap ettiği polislere ambulansın içinde ağabeyinin olduğunu ve durumunun ağır olduğunu anlatıp ‘sizin kardeşiniz aileniz yok mu vebali sizin üzerinizde’ dediği duyuluyor.

VEKİL ADAYININ KARDEŞİ POLİSLERE YALVARDI

Öte yandan yaralanan Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün kardeşinin "Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu, kardeşiniz yok mu? Ne olur götürün" diye yalvarmasına rağmen polisler "Talimat" beklediklerini belirterek ambulansın hastaneye gitmesine uzun süre izin vermedi.

"POLİS AMBULANSIN ANAHTARINI ALDI"

Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün kardeşi MHP 'lilerin saldırıyı anlattı: "Polis arabasında da saldırdılar. Polis ambulansın önünde durdu. Anahtarını aldı. 'Ben emir almadan seni gönderemem' dedi."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Sözcü-Cumhuriyet