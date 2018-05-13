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Ankara'da Polise Silahlı Saldırı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emniyet güçlerince şüpheli bulunan bir ticari taksiden üç kişi, polis ekiplerine ateş açtı.

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Ankara'da Polise Silahlı Saldırı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emniyet güçlerince şüpheli bulunan bir ticari taksiden üç kişi, polis ekiplerine ateş açtı.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:18
Ankara'da Polise Silahlı Saldırı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emniyet güçlerince şüpheli bulunan bir ticari taksiden üç kişi, polis ekiplerine ateş açtı.  Elde edilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Aktaş Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'nde devriye görevi yerine getiren polis şüphe üzerine 06 T 3504 plakalı bir ticari taksiyi durdurmak istedi.

Dur ihtiyarına uymayan şüphelilerin yer aldığı taksinin içinden polis ekiplerine ateş açıldı. Kovalamacanın ardından taksiden inen 3 şahıs ateş açarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine polis özel harekat timleri sevk edildi. Saldırının yaşandığı cadde başta olmak üzere bölgede zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.

Emniyet görevlileri boş mermi kovanlarını toplayarak delil çalışması yaparken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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