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Ankara'da Panik! Deprem Sanmışlardı Ama...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan toprak kayması , çevredeki vatandaşları paniğe sürükledi.  Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesinde bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması meydana geldi.

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Ankara'da Panik! Deprem Sanmışlardı Ama...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan toprak kayması , çevredeki vatandaşları paniğe sürükledi.  Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesinde bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması meydana geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:31
Ankara'da Panik! Deprem Sanmışlardı Ama...

Ankara'da Panik! Deprem Sanmışlardı Ama...  

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan toprak kayması , çevredeki vatandaşları paniğe sürükledi.  Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesinde bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. Kaldırımda kısmi çökme yaşandı. Toprak kayması sonucunda yer altındaki iki şebekeye bağlı su borusu patlarken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı inşaat alanında, belediye ekipleri patlayan su borularının tamiri için çalışma başlattılar. Mahalle sakinlerinden Ahmet Çatak isimli vatandaş, evde otururken yaşanan toprak kaymasının sesiyle büyük bir korku yaşadıklarını, başlangıçta deprem sandıklarını söyledi. Çatak, "Biz hemen tüm birimleri aradık. İtfaiyeyi, ambulansı, polisi, zabıtayı aradık. Onlar da geldi. Zaten bizim binanın da altını kazmışlardı. Babam da inşaat işiyle uğraşıyor. Normalde altlarına kazık çakılıp o şekilde yapmalarını söylüyordu. Ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece 'Biz dolgusunu sonra yaparız.' deyip bıraktılar. Zaten görünen manzarada bu. Umarım kimseye bir şey olmamıştır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara DepremAnkara Toprak Kayması
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