Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ankara'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı! 13 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.  Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

banner396

Ankara'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı! 13 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.  Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

12 Ocak 2018 Cuma 19:23
Ankara'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı! 13 Kişi Yaralandı

Ankara'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı! 13 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.  Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

Dilaver Belivermiş yönetimindeki öğrenci servisi, Kızılöz Mahallesi Karkın Çayırları mevkisinde Ünal Sünger idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte, servisteki öğrenciler Hacer Ay, Bekir Uç, Dilara Uç, Sıla Özdemir, Hazel Özdemir, Görkem Özdemir ve hafif ticari araçtaki Yılmaz Sünger ile Mehmet, Nezla, Muazzez ve Menevşe Akdoğan'ın yaralandığı bildirildi. İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ankara KazaAnkara Korkunç KazaAnkara çubuk Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı
Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı
2018 Açık Lise Kayıtları Devam Ediyor ! Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücreti
2018 Açık Lise Kayıtları Devam Ediyor ! Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücreti
Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim