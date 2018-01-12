Ankara'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı! 13 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

Dilaver Belivermiş yönetimindeki öğrenci servisi, Kızılöz Mahallesi Karkın Çayırları mevkisinde Ünal Sünger idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte, servisteki öğrenciler Hacer Ay, Bekir Uç, Dilara Uç, Sıla Özdemir, Hazel Özdemir, Görkem Özdemir ve hafif ticari araçtaki Yılmaz Sünger ile Mehmet, Nezla, Muazzez ve Menevşe Akdoğan'ın yaralandığı bildirildi. İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA