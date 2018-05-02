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Ankara'da Kayınpeder Kâbusu! Önce Gelinini, Sonra Köpeğini , Son Olarak Kendini Bıçakladı

Ankara'da dehşete düşüren olay. Şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Ahmet T. , evde beslenen köpek yüzünden tartışma yaşadığı hamile gelinini daha sonra köpeğini, son olarak kendini bıçakladı. Gelin ve Kayınpederin hayati tehlikesi sürüyor.

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Ankara'da Kayınpeder Kâbusu! Önce Gelinini, Sonra Köpeğini , Son Olarak Kendini Bıçakladı

Ankara'da dehşete düşüren olay. Şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Ahmet T. , evde beslenen köpek yüzünden tartışma yaşadığı hamile gelinini daha sonra köpeğini, son olarak kendini bıçakladı. Gelin ve Kayınpederin hayati tehlikesi sürüyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:14
Ankara'da Kayınpeder Kâbusu! Önce Gelinini, Sonra Köpeğini , Son Olarak Kendini Bıçakladı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Cemalettin Caddesi'nde yaşayan Ahmet T. ile hamile olduğu öğrenilen Emek T. arasında evde beslenen köpek yüzünden tartışma çıktı. Evde köpek beslenilmesini istemediğini söyleyen kayınpeder, tartıştığı hamile gelinini daha sonra da köpeği bıçakladı. En son kendisini de bıçakla yaralayan Ahmet T.  , ve gelini, çevredekilerin ihbarı neticesinde olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gelin Emek T.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Ahmet T'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ahmet T.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan köpek ise Emek T'nin komşularınca veterinere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara KayınpederAnkarada Dehşet
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