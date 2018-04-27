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Ankara'da İki Gazimizi Darp Edenlerin Cezası Belli Oldu

Gaziler Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve Astsubay Muzaffer Oktay ile ailelerini darp eden sanıkların cezaları belli oldu. Gazilerimize ve ailelerine saldıran Doğan Çiçek'e 9 yıl, Osman Yılmaz'a 3 yıl 9 ay, Tamer Görkem'e de 5 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.  

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Ankara'da İki Gazimizi Darp Edenlerin Cezası Belli Oldu

Gaziler Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve Astsubay Muzaffer Oktay ile ailelerini darp eden sanıkların cezaları belli oldu. Gazilerimize ve ailelerine saldıran Doğan Çiçek'e 9 yıl, Osman Yılmaz'a 3 yıl 9 ay, Tamer Görkem'e de 5 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.  

27 Nisan 2018 Cuma 17:14
Ankara'da İki Gazimizi Darp Edenlerin Cezası Belli Oldu

Gaziler Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve Astsubay Muzaffer Oktay ile ailelerini darp eden sanıkların cezaları belli oldu. Gazilerimize ve ailelerine saldıran Doğan Çiçek'e 9 yıl, Osman Yılmaz'a 3 yıl 9 ay, Tamer Görkem'e de 5 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.  

Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkmesinde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınlarıyla müşltei gaziler, MSB, TSK Dayanışma vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı avukatları ve Kara Kuvvetleri hukuk hizmetleri başkanlığı avukatları katıldı. Sanıklardan Doğan Çiçek'e kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından toplam 9 yıl 1 gün hapis cezası, Tutuksuz sanık Osman Yılmaz'a 3 Yıl 9 Ay hapis cezası verilirken, Tutuksuz sanık Tamer Görkemn'e 5 ay hapis cezası verildi.

Tamer Görkem'in cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilirken, Tutuksuz sanık Osman Yılmaz'a ayda iki defa imza atma ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla adli kontrol şartı getirildi. Diğer sanıklar Barış Yumuş, Batuhan Öğüt ve Enes Kılıç ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

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AnkaraAnkara Gazi
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