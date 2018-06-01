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Ankara'da Gaybubet Evi Operasyonları! 43 Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gaybubet evi olarak isimlendirilen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 43 şahıstan 30'u yakalandı.

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Ankara'da Gaybubet Evi Operasyonları! 43 Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gaybubet evi olarak isimlendirilen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 43 şahıstan 30'u yakalandı.

01 Haziran 2018 Cuma 09:37
Ankara'da Gaybubet Evi Operasyonları! 43 Gözaltı Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gaybubet evi olarak isimlendirilen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 43 şahıstan 30'u yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarıyla talebe ve bölge sorumlarının da bulunduğu bildirildi. Ankara'da FETÖ PDY'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Elde edilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması çerçevesinde örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı gaybubet evi olarak adlandırılan 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. Ankara Emniyeti İstihbarat ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 kişiden 30'u yakalanarak gözatlına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar okunmuş su ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Gaybubet
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