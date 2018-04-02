Ankara'da Fetullahçı Terörist Operasyonu! 25 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde Ankara merkezli 4 şehirde 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı başlatılan operasyon an itibariyle devam ediyor. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde arama yapıldığı belirtiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekteki FETÖ soruşturması çerçevesinde Ankara Merkezli 4 şehirde 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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