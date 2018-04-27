Ankara'da FETÖ Operasyonu! 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 12'si binbaşı, 20'si yüzbaşı olmak üzere 32 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 şehirde eş zamanlı olarak başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı'nda hala görevine devam eden 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, zanlıların, örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sitemiyle haberleştikleri öğrenildi.

Halen görevli olduğu belirtilen subaylarla ilgili gözaltı işlemlerinin Ankara yoğunluklu olmak üzere 12 şehirde sürdüğü belirtildi. Öte yandan şimdiye kadar 32 kişiden 18'inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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