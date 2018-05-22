Ankara'da Dehşete Düşüren Köpek Saldırısı! 25'i Birden Saldırdı

Akrabalarını ziyarete gittiği öğrenilen 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, yaklaşık 25 köpeğin saldırısına uğradı. Canını çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, Yenimahalle'ye bağlı Kent-Koop Mahallesi'nde outran dayısına iftara gidiyordu. Metrodan indikten bir süre sonra dayısının evine doğru giderken 25 kadar köpeğin saldırısına uğrayan talihsiz genç kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla zor kurtulan genç adam derhal hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden derin yaralar alan Ömer yıldıran'ın hastanedeki işlemleri devam ederken, Kentkoop mahallesi sakinleri yaşanan duruma isyan etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yenimahalle Belediyesi'ne çok sayıda şikayet ilettiklerini bildiren vatandaşlar, bu tür vakaların mahalle içerisinde çok sık yaşandığını belirtti. Ömer Yıldıran'ın dayısı Cafer Topaçlı, "Biz yaşananları evin balkonundan gördük. Çocuğu parçalıyorlardı. Bağırdık ama yetişemedik. 20-25 köpek vardı. Mahalleden bir arkadaş olayı fark etti ve hemen müdahale etti. Onlara da saldırmışlar. Şu an baya yaralı… Daha ne kadar hastanede duracak bilmiyoruz. İnşallah buradan bu köpekleri toplarlar… Çok saldırmaya başladılar… Bir haftada üçüncü vaka oldu. Yenimahalle Belediyesi de bazı hayvan derneklerinden çekiniyor galiba…" dedi.

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