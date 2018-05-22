Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ankara'da Dehşete Düşüren Köpek Saldırısı! 25'i Birden Saldırdı

Akrabalarını ziyarete gittiği öğrenilen 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, yaklaşık 25 köpeğin saldırısına uğradı. Canını çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

banner396

Ankara'da Dehşete Düşüren Köpek Saldırısı! 25'i Birden Saldırdı

Akrabalarını ziyarete gittiği öğrenilen 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, yaklaşık 25 köpeğin saldırısına uğradı. Canını çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 Mayıs 2018 Salı 14:56
Ankara'da Dehşete Düşüren Köpek Saldırısı! 25'i Birden Saldırdı

Akrabalarını ziyarete gittiği öğrenilen 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, yaklaşık 25 köpeğin saldırısına uğradı. Canını çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Yıldıran, Yenimahalle'ye bağlı Kent-Koop Mahallesi'nde outran dayısına iftara gidiyordu. Metrodan indikten bir süre sonra dayısının evine doğru giderken 25 kadar köpeğin saldırısına uğrayan talihsiz genç kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla zor kurtulan genç adam derhal hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden derin yaralar alan Ömer yıldıran'ın hastanedeki işlemleri devam ederken, Kentkoop mahallesi sakinleri yaşanan duruma isyan etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yenimahalle Belediyesi'ne çok sayıda şikayet ilettiklerini bildiren vatandaşlar, bu tür vakaların mahalle içerisinde çok sık yaşandığını belirtti. Ömer Yıldıran'ın dayısı Cafer Topaçlı, "Biz yaşananları evin balkonundan gördük. Çocuğu parçalıyorlardı. Bağırdık ama yetişemedik. 20-25 köpek vardı. Mahalleden bir arkadaş olayı fark etti ve hemen müdahale etti. Onlara da saldırmışlar. Şu an baya yaralı… Daha ne kadar hastanede duracak bilmiyoruz. İnşallah buradan bu köpekleri toplarlar… Çok saldırmaya başladılar… Bir haftada üçüncü vaka oldu. Yenimahalle Belediyesi de bazı hayvan derneklerinden çekiniyor galiba…" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Dehşete Düşüren Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fıstık Krizinde Yeni Gelşime! Fiyatlar Düşüyor
Fıstık Krizinde Yeni Gelşime! Fiyatlar Düşüyor
Köpeğe İstismarda Bulunan Sapığın Savunması Bile Mide Bulandırdı!
Köpeğe İstismarda Bulunan Sapığın Savunması Bile Mide Bulandırdı!
Ne Yaptın Sen Teyze! Yaşlı Kadın Yılan Korkusu Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Ne Yaptın Sen Teyze! Yaşlı Kadın Yılan Korkusu Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim