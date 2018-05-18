Ankara'da Dehşete Düşüren Kaza! 1 Ölü

Ankara Çevre Yolunda köprüdeki korkulukları aşıp alt yola düşen Tırın sürücüsü feci şekilde can verdi. Ankara'da, çevre yolundaki köprüden alt yola düştüğü bildirilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Mehmet Alkan idaresindeki 61 plakalı TIR, Ankara Çevre Yolu e-90 otoyolundaki Yuva Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere çarptı ardından da köprü korkuluklarını aşarak alt yola devrildi. Kazanın meydana geldiği bölgenin yakınlarında alt yapı çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri , sürücü Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.
Kaza sebebiyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
KPSSCAFE - ANKARA