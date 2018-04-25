Ankara'da Bugün! AYM'nin Kuruluş Yıldönümü Töreni

Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş yıldönümü sebebiyle Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Hükümet yetkilileri ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu protokolün ön sıradakileriyle tek tek tokalaştı.

ÇOK SAYIDA DEVLET BÜYÜĞÜ TÖRENE KATILDI

Genelkurmay Başkanı, Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, TBB Başkanı ile çok sayıda yargı mensubunun da katıldığı törende gerginliğin olmaması, herkesin güleryüzlü davranması özellikle sosyal medyada 'Siyasi partisi, görüşü ne olursa olsun, özel günlerde birlikte olmalıyız, İşte Milletimizce özlenen tablo' yorumlarıyla yer aldı. Özellikle TBMM'deki 23 Nisan Özel Oturumnda yaşanan gerilim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Rezalet' olarak nitelendirilmişti.