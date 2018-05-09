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Ankara'da Asayiş Uygulaması! 1770 Kişi Gözaltına Alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce Ankara'nın merkez ilçelerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1770 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'da Asayiş Uygulaması! 1770 Kişi Gözaltına Alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce Ankara'nın merkez ilçelerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1770 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 22:23
Ankara'da Asayiş Uygulaması! 1770 Kişi Gözaltına Alındı!

Ankara'nın merkez ilçelerinde 3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1770 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Valiliği'nce yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kontrol edilen 157 bin 17 kişiden, çeşitli suçlar dolayısıyla arandığı belirlenen 1770 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 172'si sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrollerde ayrıca 45 çalıntı araç bulunurken, 64 motosiklet, 148 modifiyeli araç ile 374 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Yine aynı asayiş uygulamasında 66 ruhsatsız tabanca, 44 ruhsatsız tüfek, 64 kurusıkı tabanca, 2 bin 88 mermi, 7 delici-kesici alet, 726 gram uyuşturucu madde, yüzlerce uyuşturucu hap, 3 bin 320 kaçak sigara ele geçirildi.

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