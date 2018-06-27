Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ankara Adliyesi İKM, Şoför, Teknisyen, Sağlık Memuru Başvuru Sonuçları

Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru, 3 Ankara Cezaevi Şoförü, 1 Ankara Batı Cezaevi Şoförü, 8 Sağlık Personeli, 2 Aşçı, 1 Matbaa Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 1 Makina Teknisyeni, 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Veteriner Sağlık Hizmetleri Teknisyeni, 1 Süt İşleme ve 1 Mobilya Tasarım Teknisyeni alımı başvuru sonuçları.

banner396

Ankara Adliyesi İKM, Şoför, Teknisyen, Sağlık Memuru Başvuru Sonuçları

Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru, 3 Ankara Cezaevi Şoförü, 1 Ankara Batı Cezaevi Şoförü, 8 Sağlık Personeli, 2 Aşçı, 1 Matbaa Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 1 Makina Teknisyeni, 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Veteriner Sağlık Hizmetleri Teknisyeni, 1 Süt İşleme ve 1 Mobilya Tasarım Teknisyeni alımı başvuru sonuçları.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:39
Ankara Adliyesi İKM, Şoför, Teknisyen, Sağlık Memuru Başvuru Sonuçları

Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru, 3 Ankara Cezaevi Şoförü, 1 Ankara Batı Cezaevi Şoförü, 8 Sağlık Personeli, 2 Aşçı, 1 Matbaa Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 1 Makina Teknisyeni, 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Veteriner Sağlık Hizmetleri Teknisyeni, 1 Süt İşleme ve 1 Mobilya Tasarım Teknisyeni alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli ilanı ile gereğince;

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile 277 Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 14 Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru, 3 Ankara Cezaevi Şoförü, 1 Ankara Batı Cezaevi Şoförü, 8 Sağlık Personeli, 2 Aşçı, 1 Matbaa Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 1 Makina Teknisyeni, 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Veteriner Sağlık Hizmetleri Teknisyeni, 1 Süt İşleme ve 1 Mobilya Tasarım Teknisyeni için oluşturulan aday tespit listeleri ekte sunulmuştur.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu için (Kadın ve Erkek); KPSS puanına göre en yüksek puanı alarak Boy-Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların boy/kilo ölçüm tarihi ve saati ekte yayınlanmıştır. Adayların isimlerinin karşısında belirtilen tarihte ve belirtilen saatten 30 dk. önce Ankara Adliyesi önünde (A Blok Giriş Kapısı) aşağıda belirtilen gerekli belgeler ve T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen adaylar ile gerekli belgeler ve kimlik belgesi yanında olmayan adayların boy/kilo ölçümü yapılmayacaktır. Aşağıda belirtilen evraklar boy/kilo ölçümü esnasında teslim alınacaktır.

Adayların, aşağıda istenen evrakları boy kilo ölçümüne geldiklerinde teslim etmeleri gerekmektedir.

  • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılıkları veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (Askerlik Şubesi veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(Anne, Baba, Kardeşlerin, varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında, açık adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net bir bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.) (Formun en altında yer alan "Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan" kısmı tarafımızca doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.)
  • • Eş Durum Dilekçesi
  • • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
  • Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Önlisans Programı ve Adalet Bölümü mezunları belgelerinin aslı ile beraber fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğun boy/kilo ölçümünde;

Boy/kilo ölçümümüne katılmaya hak kazanan adayların boy ve kilo ölçümlerinde şüpheye düşürmeyecek şekilde gelmeleri gerekmektedir.(Tartı işlemi çıplak ayakla yapılacak olup, boy ölçümünü şüpheye düşürecek durum gözlemlendiğinde müdahele edilecektir.)

Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Şoförlüğü için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alan, şartları taşıyan ve şoförlük uygulama sınavına katılmaya hak kazanan şoför adaylarının isimleri ekte yayınlanmıştır. Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten 30 dk. önce Ankara Sincan Yenikent Cezaevinde hazır bir vaziyette bulunmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli Teknisyenlik Kadroları için; KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak yapılan sıralamaya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylara dair liste aday tespit şeklinde yayınlanmıştır.

Boy/Kilo ölçümü sonrasında şartları taşıyan adaylar ve Sözleşmeli Şoförlüğe dair uygulama mülakatları sonucunda başarılı olan adaylar ile, Teknisyenlik aday tespit listesinde sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtildiği üzere 10/09/2018 tarihinden başlamak üzere sözlü mülakatları başlatılacaktır.

Bu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.06.2018 19:40
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Batı AdliyesiIkmşoför
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ozcan 3 saat önce

İstanbul sonuçlarını nereden bulabilirim ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Başvuru Sonuçları
İzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Başvuru Sonuçları
CTE Personel Alımında En İlginç Sonuçlar (Başvuru Yapan Aday Sayısı , En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)
CTE Personel Alımında En İlginç Sonuçlar (Başvuru Yapan Aday Sayısı , En Yüksek, En Düşük KPSS Puanları)
Müebbet Hapis Cezası Alan Ahmet Altan Hakkında Flaş Karar!
Müebbet Hapis Cezası Alan Ahmet Altan Hakkında Flaş Karar!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim