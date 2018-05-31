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Anayasa Mahkemesi'nin 'Seçim' Kararına Hükümetten İlk Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınan Erken Seçim kaararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Anayasa Mahkemesi'nin 'Seçim' Kararına Hükümetten İlk Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınan Erken Seçim kaararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:10
Anayasa Mahkemesi'nin 'Seçim' Kararına Hükümetten İlk Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınan Erken Seçim kaararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçiş hükümlerinin tamamlanmadan seçim kararı alınmasına ilişkin AYM'ye başvuran CHP'nin başvurusu reddedilmişti. Numan Kurtulmuş, CNN Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında, "Türkiye'de demokratik mekanizmaların ne kadar iyi bir işlediğini gösteren bir örnekle karşı karşıyayız. Yasama faaliyetinde parlamento yasa çıkardı, ana muhalefet partisi bunu elindeki imkanı kullanarak AYM'ye götürdü. AYM inceledi ve ret cevabı verdi. Kabul cevabı da verebilirdi. O zaman başka bir şey olacaktı ama Türkiye çok şükür bütün demokratik mekanizmalara sahip olan bir ülke. Bir çok dünyadaki ülkeyle kıyaslanmayacak bu süreçleri, seçim süreçlerini de şeffaf yürütebilen bir ülke. Dolayısıyla seçim takvimi kendi yolunda ilerliyor. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen bir karar almıştır." ifadelerini kullandı.

Seçim Çalışmalarının 'Keyifli' bir havada geçtiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı, çok partili siyasi hayatın en önemli seçimi olarak adlandırdığı 24 Haziran 2018 'deki seçimlere dair, "Keyifli bir kampanya süreci devam ediyor. Türkiye çok önemli seçimler geçirdi ama zannediyorum çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimi bu. Bazı partiler diyorlar ki bize oy verirseniz parlamenter rejime devam edeceğiz. Oyunun konusu bu değil. Biz cumhurbaşkanı kim olacak seçimini yapıyoruz. Sistem 2 günde yerli yerine oturacak değil ama en az onun kadar önemli olacak olan siyasi teamüllerin değişmesi açısından önemli bir seçim. Yeni teamüllerin usulüne uygun bir şekilde sürmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 31.05.2018 16:12
Anahtar Kelimeler:
AymAYM KARARAYM KARARI
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