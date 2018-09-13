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Anayasa Mahkemesi’nden Ayasofya kararı!

Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından Ayasofya Müzesi’nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik” sebebiyle kabul edilemez bularak başvuruyu reddetti.

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Anayasa Mahkemesi’nden Ayasofya kararı!

Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından Ayasofya Müzesi’nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik” sebebiyle kabul edilemez bularak başvuruyu reddetti.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:35
Anayasa Mahkemesi’nden Ayasofya kararı!

Ayasofya İstanbul’un ve İstanbul'un fethinin sembolüdür. Fetih sonrası camiye çevrildi. 1934 yılına kadar ccami olarak kullanıldı ve bu tarihten sonra Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü. Tekrar cami yapılması bugüne kadar hep gündemde kaldı. Hatta öyle ki, birçok siyasi partinin seçim beyannamelerinde dahi yer almıştı.

Ayasofya’nın ibadete açılması için Anayasa Mahkemesi’ne bir dernek tarafından bireysel başvuru yapıldı. Başvuru sahibi dernek 2015'te AYM bireysel başvuruda bulundu. Fakat hukuk mücadelesi çok önce başladı.

Söz konusu dernek, 2004 yılında başbakanlığa başvuru yaparak, Ayasofya’da ibadet yapılmasına izin verilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Ancak derneğin bu başvurusuna başbakanlıktan hiç bir yanıt verilmedi.

Bunun üzerine dernek 2005 yılında Bakanlar Kurulu’nun Ayasofya’nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay’a dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal isteğini kabul etmedi. Dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulundu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine karar verdi.

Bu gelişme üzerine dernek 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde Ayasofya’nın ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesinin din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından Ayasofya Müzesi’nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik”  sebebiyle kabul edilemez bularak başvuruyu reddetti.

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Son Güncelleme: 13.09.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
anayasa mahkemesi nden ayasofya kararı
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Ahmet TİKİCİ 1 saat önce

Allah aşkına bu ne saçmalık böyle
Hem fethedelim hem de üstüne bir de parayla alalım şimdide Camii olarak kullanamayalım
Hiç bir devlet büyüğünden ses çıkmıyor kimse kılını kıpırdatmıyor
Oh ne güzel İstanbul be
Bu saçmalığa artık dur denilmesi gerekiyor

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