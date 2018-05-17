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Anavatan Partisi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Anavatan Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakını destekleyeceğini açıkladı.

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Anavatan Partisi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Anavatan Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakını destekleyeceğini açıkladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:50
Anavatan Partisi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Anavatan Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakını destekleyeceğini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi seçimlere MHP'nin karşı çıkması sebebiyle Cumhur İttifakı'nda parti olarak yer almayarak AK Parti listelerinden katılacak.  Anavatan Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Anavatan Partisi, yaklaşmakta olan 24 Haziran seçimleri öncesinde, her türlü bireysel ve kurumsal menfaatlerden ari olarak Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almıştır.

Bu kararı almadan önce farklı siyasi kuruluş ve yapılarla yoğun bir görüşme ve istişare trafiği yürüten partimiz, ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve yaşadığı sorunlar çerçevesinde, bu kurum ve kuruluşların çözüme yönelik politikalar üretmek yerine, kendi kurumsal çıkarlarını ön planda tutan ve seçimi sadece sayısal bir zemine oturtan yaklaşımlarını üzülerek müşahede etmiştir. Bugün Türkiye'yi kendilerinin kurtaracağı iddiasıyla büyük büyük sözler sarf edenlerin, maalesef hiçbir somut politikası ve projesi yoktur." ifadelerine yer verildi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Anavatan PartisiAnavatan Partisi Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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