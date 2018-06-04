Anavatan Partisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Destekleyeceği Adayı Açıkladı

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Anavatan PArtisi Genel Başkanı Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Anavatan Partisi olarak tüm eski bakan, milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla ortak istişareye gittik. Yüzde 100 mutabakat diyemem ama yüzde 95 oranında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhur İttifakı ile ülkemizi, bu yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtarmamız, buna destek olmamız gerektiği yönünde bir eğilim çıktı.

Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ile AK Parti yetkilileriyle hiç görüşmeden tavrımızı ortaya koyduk; tanıtım videolarıyla, basınla ve geçtiğimiz demeçlerle tavrımızı açıkladık.Bu ziyaretimizde, desteğimizi kendisine de iletme fırsatımız oldu. Görüşmemizde, yaşanılan süreci ve seçim dönemini çok yapıcı bir şekilde değerlendirdik. İnşallah ilk turda ben bu işin biteceğine inanıyorum. Türkiye'nin önünden seçim stresini ortadan kaldıracağız. Bu seçimden sonra da hep birlikte Türkiyemiz üzerine oynanan oyunların hepsini bozacağız. Cumhur İttifakı'nın yanındayız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız." dedi.

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