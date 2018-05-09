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Ambulansta Gizli Çekim Rezaleti Ortaya Çıktı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ambulans şoförü olarak görev yapan 49 yaşındaki bir şahsın, aynı ambulansta görev yapan kadınların fotoğraflarını gizlice çektiği ortaya çıktı.

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Ambulansta Gizli Çekim Rezaleti Ortaya Çıktı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ambulans şoförü olarak görev yapan 49 yaşındaki bir şahsın, aynı ambulansta görev yapan kadınların fotoğraflarını gizlice çektiği ortaya çıktı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:54
Ambulansta Gizli Çekim Rezaleti Ortaya Çıktı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 112 Acil Ambulans Sürücüsü 49 yaşındaki S.S., hastalara müdahele eden acil tıp teknisyeni 2 kadının fotoğraflarını gizlice çektiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.  Fakat kısa süre sonra salıverildi.

Devrek'te iddialara göre, 112 Acil Ambulansında sürücü olarak görev yapan 49 yaşındaki S.S. isimli şahıs, ambulansda kendisiyle birlikte görev yapan iki acil tıp teknisyeni kadın görevliyi hastalara müdahele sırasında arkalarına geçerek gizlice fotoğrafladı. Durumu fark eden çalışanlar polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan S.S.'nin telefonunda yapılan incelemede, sağlık çalışanlarının arkalarından çekilmiş fotoğraflar tespit edildi. İfadesi alınan şahıs daha sonra salıverildi.

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