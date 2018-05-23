Altın Fiyatları Zirvede! 5 Yılda Yüzde 135 Arttı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altındaki bu yükseliş trendine dair Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu'dan açıklama geldi. Altın rekordan rekora koşuyor.

ŞU ANDA ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altındaki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 22 ayar altının gram fiyatının 200 liraya ulaştığını, çeyrek altının ise 345 lirayı geçtiğini belirten Çavuşculu, "Altın, her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Şu anda altın fiyatları zirvede. Tasarruf etmek isteyen vatandaşlarımıza işçiliği fazla olmayan bilezik ya da çeyrek altın almalarını tavsiye ediyoruz. Hediye amaçlı altın almak isteyenler için de her keseye uygun ürünlerle sezona hazırız. Vatandaşlarımız, hediyede tercihlerini toplumsal dayanışmanın bir parçası olan altından yana kullansınlar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl bir asgari ücretli maaşıyla 6 çeyrek altın alabiliyorken, bu sene artan fiyatlar sebebiyle 4,6 çeyrek altın satın alabiliyor.

KPSSCAFE - ANKARA