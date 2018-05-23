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Altın Fiyatları Zirvede! 5 Yılda Yüzde 135 Arttı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altındaki bu yükseliş trendine dair Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu'dan açıklama geldi. Altın rekordan rekora koşuyor.

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Altın Fiyatları Zirvede! 5 Yılda Yüzde 135 Arttı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altındaki bu yükseliş trendine dair Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu'dan açıklama geldi. Altın rekordan rekora koşuyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
Altın Fiyatları Zirvede! 5 Yılda Yüzde 135 Arttı

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altındaki bu yükseliş trendine dair Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu'dan açıklama geldi. Altın rekordan rekora koşuyor.

ŞU ANDA ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altındaki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 22 ayar altının gram fiyatının 200 liraya ulaştığını, çeyrek altının ise 345 lirayı geçtiğini belirten Çavuşculu, "Altın, her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Şu anda altın fiyatları zirvede. Tasarruf etmek isteyen vatandaşlarımıza işçiliği fazla olmayan bilezik ya da çeyrek altın almalarını tavsiye ediyoruz. Hediye amaçlı altın almak isteyenler için de her keseye uygun ürünlerle sezona hazırız. Vatandaşlarımız, hediyede tercihlerini toplumsal dayanışmanın bir parçası olan altından yana kullansınlar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl bir asgari ücretli maaşıyla 6 çeyrek altın alabiliyorken, bu sene artan fiyatlar sebebiyle 4,6 çeyrek altın satın alabiliyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.05.2018 15:20
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Altın FiyatlarıAltın Fiyatlarındaki Son Durum
Yorumlar
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Ela 2 saat önce

Şaka gbi

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Huseyin 1 saat önce

AmA gerçek

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ela nasıl 51 dakika önce

şaka gibi derken

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Bekarlar 25 dakika önce

İsterse gram altın 500 lira olsun. Bizde evlenmeyiz olur biter :)

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