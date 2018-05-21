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Altan Tan HDP'den İstifa Ederek Saadet Partisine Geçti

Saadet PArtisi kontenjanından CHP adayı olacağı öne sürülen Altan Tan, doğrudan yeni partisinin listesinden seçime girmeye hazırlanıyor.

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Altan Tan HDP'den İstifa Ederek Saadet Partisine Geçti

Saadet PArtisi kontenjanından CHP adayı olacağı öne sürülen Altan Tan, doğrudan yeni partisinin listesinden seçime girmeye hazırlanıyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:42
Altan Tan HDP'den İstifa Ederek Saadet Partisine Geçti

Saadet PArtisi kontenjanından CHP adayı olacağı öne sürülen Altan Tan, doğrudan yeni partisinin listesinden seçime girmeye hazırlanıyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olarak gösterileceği kesinleşti. Altan Tan İstanbul 3. Bölge 1. Sıradan aday göstertilecek. Bu sabah saatlerinde HDP'den istifa eden Altan Tan Saadet Partisine geçti.

26. Dönem HDP Diyarbakır Milletvekili olan Tan, Saadet Partisi'nin öncül partisi Refah Partisi'nde 1991 yılına kadar GİK Üyeliği yapmıştı.

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