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Almanya'dan FETÖ'cü 'Adil Öksüz' Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr , firari fetullahçı terörist Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunup bulunmadığına dair güncel bir gelişme olup olmadığüı konusunda somut bir şey söylenemeyeceğini bildirdi.  

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Almanya'dan FETÖ'cü 'Adil Öksüz' Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr , firari fetullahçı terörist Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunup bulunmadığına dair güncel bir gelişme olup olmadığüı konusunda somut bir şey söylenemeyeceğini bildirdi.  

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:36
Almanya'dan FETÖ'cü 'Adil Öksüz' Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr , firari fetullahçı terörist Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunup bulunmadığına dair güncel bir gelişme olup olmadığüı konusunda somut bir şey söylenemeyeceğini bildirdi.  

Başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr  ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann, Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'de görüldüğüne yönelik iddialara yanıt verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr, kendisine yöneltilen "2 yıl önce Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminin ele başlarından Adil Öksüz'ün Almanya'da Berlin'de görüldüğüne ilişkin haberler var. Bu konuda Alman makamlarında bilgi var mı? Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Öksüz hakkında yeterli bilgiler olması durumunda Alman makamlarının harekete geçeğini söylemişti" şeklindeki soruya, "Gabriel'in o dönemde söyledikleri hala geçerli. Onun temel ifadesi geçerli. Güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda şu an bir şey söyleyemeyeceğim.Bildiğiniz gibi haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Burada, Alman Büyükelçiliğinin olası gizli bir raporundan söz ediliyor. Şunu söyleyebilirim: Alman Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki tüm olayların değerlendirmesinde olduğu gibi Gülen hareketinin değerlendirmesinde de çeşitli kaynaklara dayanıyor.

Buna, Büyükelçiliğin raporları, Türk kaynakları, ortaklarımızın verdiği bilgiler ve istihbarat bilgileri de dahil. Önümüzde bulunan tüm bilgilerin ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye'deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız." diyerek yanıt verdi. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann da Firari FETÖ'cü hakkında 'Bilgim Yok' diyerek yanıt verdi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya Fetöcü
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