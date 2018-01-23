Almanya'da Uçak Düştü! 4 Kişi Hayatını Kaybetti



Almanya'da korkunç kaza. Küçük uçak ile kurtarma helikopteri çarpıştı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artabileceği bildirildi. Alman polisi, uçak ve helikopterde ne kadar kişinin olduğunun henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Son Dakika! Almanya'da bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Almanya'nın Güneybatısında yer alan Karlsruhe kenti yakınlarındaki Pfilippsburg kasabası civarına küçük bir uçak düştü. Uçağın kurtarma helikopteriyle çarpıştığı öne sürüldü. Çarpışma neticesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis tarafından yapılan resmi açıklamada, uçak ve helikopterde toplam kaç kişinin olduğunun henüz bilinmediği, 4 kişinin cansız bedenine rastlanıldığı belirtildi.

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