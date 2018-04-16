Alkol Alırken Tartıştığı Arkadaşını Arabayla Ezerek Katletti

Düzce'de Kerim Sivrikaya isimli şahıs birlikte alkol tükettiği arkadaşı Rıdvan Değerli'yi henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın ardından arabayla ezerek katletti.

Polis tarafından yakalanan Sivrikaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzce'de meydana gelen olayla ilgili detaylar haber merkezlerine ulaştı. Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri mevkiinde gece ormanlık alanda otomobil içinde alkol alan Rıdvan Değerli ile Kerim Sivrikaya arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Değerli elindeki içki şişesini Sivrikaya'nın kafasına vurdu otomobilden inerek kaçmaya başladı.

Sivrikaya ise otomobili hareket ettirip Değerli'yi kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucunda Sivrikaya Değerli'yi arabayla ezdi. Çevredeki vatandaşlar sabah saatlerinde Rıdvan Değerli'nin cansız bedenine rast geldi ve durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kısa süren araştırmanın neticesinde katile ulaştı. Arkadaşını katleden şahıs gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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