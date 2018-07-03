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Alaattin Çakıcı'ya Süresiz Sağlık Raporu Verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın süresiz sağlık kurulu raporundaki detaylar ortaya çıktı.

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Alaattin Çakıcı'ya Süresiz Sağlık Raporu Verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın süresiz sağlık kurulu raporundaki detaylar ortaya çıktı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:10
Alaattin Çakıcı'ya Süresiz Sağlık Raporu Verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın süresiz sağlık kurulu raporundaki detaylar ortaya çıktı. 22 Haziran'da hazırlanan ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, Çakıcı'nın değişik türlerde 16 hastalığının bulunduğu, bu hastalıklardan 6'sının ölümcül olduğu belirtildi. Raporda ayrıca şunlara dikkat çekildi : 

"Çakıcı'nın hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi ve sayı adeti koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalıkların kontrol edilebilmesi ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir.  Odasında her türlü açık görüş yapabilir."

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