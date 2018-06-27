Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seçim Sonrası Bomba Sözler !

Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine tehdit etti.

Tedavisine devam edilen Alaatin Çakıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kasımpaşa'da doğan Rize Potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir. Halka konuşmasında ülkeyi terörden temizlediğinden bahsetti, herhalde daha yolun başında olduğumuzu unuttu. Devletimizin sigortası olan ülkücüler ile ilgili bir kelime dahi etmedi. Bir de ülkeyi sokak çetelerinden temizledik diyor. Bu sokak çeteleriyle ilgili söylemi KCK'nın Türkiye genelinde sokak yapılanması olan çeteleri mi anlatmak istiyordu.

DEVLETİN SAHİBİ...

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na oy verenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, 'beka sorunu yaşayan devlete' oy verdiğini ileri süren suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı açıklamasını şu şekiklde sürdürdü:

"AKP'li olmayan ama devlet bekası için ona oy veren ve verdirenlerin onun selamına ve teşekkürüne ihtiyacı yoktur!

Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki Fetö'cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD'ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece "sözde değil pratikte" adalet kavramından elini çekmezsen, devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin! Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır.

Bu Cuma günü sayın Bahçeli gibi namazdan çıktıktan sonra "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyebilecek kadar Türkiye sevdalısı mısın?

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Alaattin Çakıcı daha önce de yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfetmiş, bu tehditlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları da Çakıcı'ya dava açmıştı. Çakıcı, Başbakan Binali Yıldırım'ı da bu göreve getirilmesinin ardından Erdoğan'a mektup yazarak tehdit etmişti.

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