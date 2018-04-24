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Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Seçim Açıklaması Geldi

İYİ Parti Genel Bşakanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

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Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Seçim Açıklaması Geldi

İYİ Parti Genel Bşakanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

24 Nisan 2018 Salı 12:46
Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Seçim Açıklaması Geldi

Görüşme sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen iki lider, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Şimdi inşallah seçime gidiliyor. Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. Seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye'mizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyoruz. Bu akşam İstanbul’da Erbakan Ödülleri akşamı olacak. Oraya katılacağım. İnşallah kendileriyle tekrar görüşmemiz hafta sonuna doğru vuku bulur. Gelişmeleri son kertede neticelendirmeye çalışacağız" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerMeral Akşener Temel Karamollaoğlu
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