Akşener: "O Mesleklerde Atanamayan Kalmayacak, Suriyelileri Ülkesine Göndereceğiz"

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlediği mitingde gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye meselesine değinen Akşener, Suriye'deki hali hazırdaki durumun Türkiye'deki kötü yönetimden kaynaklandığını, Suriye'deki sorunların çözüleceğini ve Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönderileceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Elbistan'daki fabrikalar satıldı. Suriyelilere 150 milyar lira harcandı. 4 milyon mültecimiz oldu. Suriye ile ilişkileri düzelteceğiz, herkes vatanında mutludur. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep'te iftar edeceğiz." dedi.

TİKA konusundaki iddialarını sürdüren Cumhurbaşkanı adayı, "Başbakan Binali Yılırım, eğer FETÖ bana talimat vardıysa gereğini yap, sen orada dedikodu için durmuyorsun. FETÖ ülkeyi ele geçirken hepiniz bostan korkuluğu muydunuz? Hem yalancılık yapıyorsunuz hem iftira atıyorsunuz. TİKA, 8 milyar dolar harcamış. Her kurum arpalık olmaktan çıkartılacak. Cumhurbaşkanı hastaları müşteri olarak görüyor. Elbistanlıları müşteri olsunlar diye mi zehirliyorsunuz?" dedi. Atanamayan öğretmenlerin tamamının atanacağını, öğretmenlerde sözleşmeli-kadrolu ayrımının kaldırılacağını söyleyen Akşener , 4.5 milyon insanın kredi kartı ve kredi borçlarının bir defaya mahsus silineceğini , buraya kaynağın makam araçlarına harcanan kiralama bedellerinin kısıtlanarak sağlanacağını söyledi.

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