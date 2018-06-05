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Akşener: Kerim Çoraklık, FETÖ'den Değil, Bahçeli'nin Sözleri Yüzünden Tutuklandı

Meral Akşener, İYİ Partili Kerim Çoraklık'ın FETÖ'den değil, Devlet Bahçeli'nin söylediği sözleri tweet halinde attığı için tutuklandığını söyledi.

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Akşener: Kerim Çoraklık, FETÖ'den Değil, Bahçeli'nin Sözleri Yüzünden Tutuklandı

Meral Akşener, İYİ Partili Kerim Çoraklık'ın FETÖ'den değil, Devlet Bahçeli'nin söylediği sözleri tweet halinde attığı için tutuklandığını söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 22:15
Akşener: Kerim Çoraklık, FETÖ'den Değil, Bahçeli'nin Sözleri Yüzünden Tutuklandı

Fatih Altaylı'yla Teke Tek programına katılan Meral Akşener, bir süre önce tutuklanan İYİ Parti'li Kerim Çoraklık ile ilgili merak edilen konuları açıkladı. Akşener, Çoraklık'ın FETÖ'cü olmadığını, 17-25 Aralık'tan sonra Devlet Bahçeli'nin söylediği sözleri Tweet olarak attığı için tutuklandığını öne sürdü.

Akşener: Kerim Çoraklık, bizim Ankara İl Başkanlığının resmi sigortalı çalışanı. Kerim 17-25 aralıktan sonra Sn. Bahçeli'nin söylediği sözleri tweet haline getirdiği için içeride. MHP çatısı altında bir kardeşimiz.

Ülkücü bir kardeşimiz. Ata grubu diye bir grubu vardı. Genel Merkezin attığı, Sn. Bahçeli'nin attığı tweetler, söylediği sözleri gündeme getirdiği için FETÖ'den ziyade Sn. Cumhurbaşkanına yönelik sözlerden dolayı cezaevinde. Bizim daha önce 3 arkadaşımız deneme olarak tutuklanmıştı. Ben o zaman Sn. Cumhurbaşkanının özel kalemini aradım. Alın beni Sn. Bahçeli'nin yüreğini soğutmak istiyorsanız bu arkadaşları bırakın. Kerim Yılmaz, FETÖ'den değil, Halkbank'ın şikayeti sebebiyle gözaltında. Halkbankası şikayet etti. Açık bilgiler hepinizin yazdığı bilgilerden tweet attı adam. Dolayısıyla ben buradan şunu da söyleyim, FETÖ'cü arayan aynaya baksın, liderlerini, bakanlarını, genel başkan yardımcılarını görürler." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Son Güncelleme: 05.06.2018 22:20
Anahtar Kelimeler:
Kerim çoraklıkFetöMeral Akşener
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