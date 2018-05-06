Akşener: Gençlerimize İş Bulacağım , İş Bulamayan Her Gencimize İşsizlik Maaşı Vereceğim

İYİ Parti Lideri Akşener'den 100 Bin İmza Mesajı Mersi'nde İYİ Partililerle bir araya gelen Meral Akşener, sözünde durarak 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığını kazandığını söyledi.

4 Haziran'daki seçimden zaferla ayrıldıktan sonra İYİ Parti'nin Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaracağını söyleyen İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Akşener'in konuşmasından dikkat çeken detaylar :

"Buradan Cumhur İttifakı’nın içinde yer alan kardeşlerime sesleniyorum, bizlere oy vereceğinizi düşünenler her birinizi münafık ilan eden bir cumhurbaşkanı adayı ile karşı karşıyasınız. Biz bir yola çıktık. Siz ne zaman sözümden caydığımı gördünüz. Grubumuz olsa dahi 100 bin imzayla yola çıkacağım dedim arkasında durdum. Gittiniz ilçe seçim kurullarını doldurdunuz. 25 Ekim’den beri bir şey söylüyorum, adayım, 100 bin imza ile adayım. Çatı aday olarak beni gösterseniz de olmaz olmaz.Türkiye'nin incisi olan Mersin bugün 200 bin mülteci ile beraber yaşıyor. Hayat standartımız düştü.

HER BİR GENCİMİZE İŞ BULACAĞIM, İŞ BULAMAYANA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK

Bu 200 bin Suriyeli kardeşimi netice itibarıyla sayın Erdoğan'ın yanlış politikaları neticesinde Mersin'de yaşıyor. Buradan size söz veriyorum Cumhurbaşkanı seçildiğimizde, inşallah 2019'un Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizle Suriye'de iftar açacağız inşallah.Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim." dedi.

YEDİ GÖBEK SÜLALEMDE BİR TANE FETÖCÜ ÇIKSIN SİYASETİ BIRAKIRIM

Bir de bir FETÖ iftirası var ki evlere şenlik. Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ'cü ilan edecekler. Yedi göbek sülalemde bir tane FETÖ'cü çıksın ben siyaseti bırakırım.

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