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Akşener: Gençlerimize İş Bulacağım , İş Bulamayan Her Gencimize İşsizlik Maaşı Vereceğim

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de İYİ Partililerle bir araya geldi. Meral Akşener Mersin'de ne söyledi?

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Akşener: Gençlerimize İş Bulacağım , İş Bulamayan Her Gencimize İşsizlik Maaşı Vereceğim

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de İYİ Partililerle bir araya geldi. Meral Akşener Mersin'de ne söyledi?

06 Mayıs 2018 Pazar 16:11
Akşener: Gençlerimize İş Bulacağım , İş Bulamayan Her Gencimize İşsizlik Maaşı Vereceğim

İYİ Parti Lideri Akşener'den 100 Bin İmza Mesajı Mersi'nde İYİ Partililerle bir araya gelen Meral Akşener, sözünde durarak 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığını kazandığını söyledi.

 4 Haziran'daki seçimden zaferla ayrıldıktan sonra İYİ Parti'nin Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaracağını söyleyen İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Akşener'in konuşmasından dikkat çeken detaylar : 

"Buradan Cumhur İttifakı’nın içinde yer alan kardeşlerime sesleniyorum, bizlere oy vereceğinizi düşünenler her birinizi münafık ilan eden bir cumhurbaşkanı adayı ile karşı karşıyasınız. Biz bir yola çıktık. Siz ne zaman sözümden caydığımı gördünüz. Grubumuz olsa dahi 100 bin imzayla yola çıkacağım dedim arkasında durdum. Gittiniz ilçe seçim kurullarını doldurdunuz. 25 Ekim’den beri bir şey söylüyorum, adayım, 100 bin imza ile adayım. Çatı aday olarak beni gösterseniz de olmaz olmaz.Türkiye'nin incisi olan Mersin bugün 200 bin mülteci ile beraber yaşıyor. Hayat standartımız düştü. 

HER BİR GENCİMİZE İŞ BULACAĞIM, İŞ BULAMAYANA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK

Bu 200 bin Suriyeli kardeşimi netice itibarıyla sayın Erdoğan'ın yanlış politikaları neticesinde Mersin'de yaşıyor. Buradan size söz veriyorum Cumhurbaşkanı seçildiğimizde, inşallah 2019'un Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizle Suriye'de iftar açacağız inşallah.Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim." dedi.  

YEDİ GÖBEK SÜLALEMDE BİR TANE FETÖCÜ ÇIKSIN SİYASETİ BIRAKIRIM

Bir de bir FETÖ iftirası var ki evlere şenlik. Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ'cü ilan edecekler. Yedi göbek sülalemde bir tane FETÖ'cü çıksın ben siyaseti bırakırım.

DETAYLAR GELİYOR...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.05.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
AkşenerMeral Akşener
Yorumlar
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Ercan Kuzhan 58 dakika önce

Veriliyor zaten devlet sizin vaad ettiklerinizi yapıyor layıkıyla hemde açın gözlerinizi de bakın

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Gul 54 dakika önce

InsAllah umut isigimiz olursun.Bu ulkede sesimizi duyan yok

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Nur 51 dakika önce

Gulmeden edemicem maalesef. Bu kadar gelişen bi ülkede zaten olan bi şeye yapilan vaatler insan kandirmaktan başka bisey degil...

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İyi partili 45 dakika önce

Türkiye iyi olacak inş

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önemli deyil 43 dakika önce

sen önce kaynagı bul bol keseden atmakla olmuyo Allah size fırset vermesin inşAllah biriniz viskile kucaklaşır sen meralhanım anıt gabirde iman tazelersin

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Fatih 42 dakika önce

Suriyeliler ayda 1000 tl burs bize geri ödemeli 500 tl kredi hak hukuk iman bunun neresinde biz bu ülkede okuyoruz öğrenciyiz bu ülkenin vatandaşıyız bize yazık günah değil mi inşAllah bitecek bu eziyetler sokaklar çukurdan geçilmiyor bırak araç sürmeyi yurunmuyor bile

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