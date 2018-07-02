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Akşener'den Hükümete Destek Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir son dakika açıklaması geldi. Akşener, Minik Eylül ile Leyla'nın öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamasında önemli ifadeler kullandı.

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Akşener'den Hükümete Destek Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir son dakika açıklaması geldi. Akşener, Minik Eylül ile Leyla'nın öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamasında önemli ifadeler kullandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:06
Akşener'den Hükümete Destek Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete tam destek verdi.

Geçtiğimiz gün Ankara'da istismara uğramış ve vahşice katledilmiş Eylül ve cansız bedeni bugün bulunan Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Küçük kızlar Eylül ve Leyla'nın 2 gün arayla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Cinayetlere bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi ve Akşener hükümete bu konuda destek vereceklerini söyledi.

Akşener2in paylaşımı şu şekilde;

Meral Akşener, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ve Leyla... Ne kadar masum varsa fark etmeksizin yapılan tüm aşağılık davranışlara artık yeter! Tecavüz, cinsel istismar ve kadına şiddete yönelik çıkarılacak olan yasalara sonuna kadar destek olacağız. Etkili yasalar çıkarılması için var gücümüzle çalışacağız."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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