Akşener'den Erdoğan'a Sevakin Ada'sı Eleştirisi: "118 Ada İşgal Altındayken.."

Aksaray’da partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Aksaray'a gelen Meral Akşener, partisinin İl Başkanlığı binası açılışında AK Partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert dilel eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'un restore etmek için Sudan'dan istediği Sevarin Adası hakkındada konuşan Akşener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel dostluklarla 'Canım kardeşim Putin’, 'Canım kardeşim Reza’, 'Canım kardeşim Trump reis’, ondan evvel Obama, 'Canım kardeşim Esad’, sonra Esed. İnşallah bana 'Canım kardeşim Meral’ demez. Canım kardeşim diyen attaya gidiyor. Uçuyor gidiyor. En son El Beşir'e dedi gitti. Dış politika şahsi dostlukla yürümez. Dış politika 'ey’lerle de yürümez. Dış politika akıl, mantık, sağduyuyla ve Türk milletinin çıkarlarını öne koyarak yürür. Etrafımızı düşman çevirmiş hale getiren bu muhteremler. Fakat ilginç bir yel oldu. Sayın Erdoğan'ın bir beyanını okudum. Diyor ki bir adası varmış Sudanlılar’ın; ’Onu bize verin restore edelim.’ Soruyorum elalemin adasına restorasyon yapmak için ada isterken, muhterem 18 ada işgal altında bunun hakkında ne düşünüyorsun. 18 adayı işgalden kurtarmak için fikrin nedir? El alemin adasına restorasyon, 18 ada Yunanlılar'ın elinde. Yunanlılar sinir bozmak için kuzu çeviriyor. Yunan savunma bakanı 'Sıkıyorsa gelin alın' dedi. Bizimkilerden çıt yok. Ona da biz cevap veriyoruz. Merak etme az kaldı. Sen de hadi bakalım sıkıysa verme."

KHK'lara Tepki

Son çıkan KHK'lara da tepki gösteren Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Bir açık ara bu iktidarın, açık ara büyük bir milletvekili gücü var Meclis'te. Dışarıdan destekleyenler de var. Bu KHK'ları bu şekilde Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarmak yerine, zaten Meclis'ten geçebilecek imkanı varken neden Meclis'ten geçirmiyorlar birinci soru.

Anayasa mahkemesi Kanun Hükmünde Kararname olağan üstü hal döneminde KHK'lar ile ilgili ben bir şey yapamam diye bir karar verdi. Ama Meclis'ten geçen KHK'lar kanunlaştığı için Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Bu nedenle birinci yöntem KHK'yı Cumhurbaşkanı eliyle çıkartılmasıdır. Meclis'ten kaçırılması ve Anayasa Mahkemesi'nin gözetiminden kaçırılması demek bu KHK'ların Anayasa'ya aykırı olması demektir. Anayasa'ya karşı suç işlenmektedir."

Kpsscafe.com.tr | Ankara