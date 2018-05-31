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Akşener'den 500 TL Vatandaşlık Maaşı Açıklaması 'İktidarın Sinirlerini Bozdu'  

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale'deki mitingde vatandaşlara seslendi.

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Akşener'den 500 TL Vatandaşlık Maaşı Açıklaması 'İktidarın Sinirlerini Bozdu'  

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale'deki mitingde vatandaşlara seslendi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:32
Akşener'den 500 TL Vatandaşlık Maaşı Açıklaması 'İktidarın Sinirlerini Bozdu'  

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale'deki mitingde vatandaşlara seslendi. İşsiz gençlere iş bulana kadar 500 TL'lik vatandaşlık maaşı verileceğine yönelik vaatlerini yineleyen Akşener, söz konusu açıklamanın iktidarın sinirini bozduğunu söyledi.

Akşener, "Sayın Erdoğan başta olmak üzere söylediğimiz şeyleri projeleri içine aldılar. En sinir bozanı gençlerimize ayda 500 lira iş bulnucaya kadar vereceğimiz vatandaşlık maaşı çok sinir bozdu. Neden sinir bozdu? Döndü dedi ki çıkıp habire bir şeyler söylüyorlar, kaynak nerede dedi. Bunu söyleyen bu ülkeyi 16 yıldır yöneten kişi. Kaynak nerede söyleyeyim; o lüks arabalardan bunları indireceğim. Adını vatandaşlık maaşı koyduk karşılığı da arabadan inin aşağı. Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. Sizin paranızla keyif yapanları arabalarından indireceğim. Abiler bu işe çok bozuldu.

Ekonomide sadece inşaat yatırımlarının yapıldı. 70 milyar dolarlık fabrika saatı bu arkadaş. Geçen gün saydım; Seka, Tekel, şeker fabrikaları, limanları, kömür işletmeleri, Telekom hepsini sattı. Beğenmediği Atatürk bu fabrikaları kurdu, bunlar sattı. Sorumsuz bir devlet anlayışını hayatımıza katanları Allah'ın izniyle evlerine göndereceğiz. Sorumlu bir devlet anlayışını sizlerle beraber inşa edeceğiz. Türk ordusunu darmadağın etti bu adam. Ama kimseyi yuhlamıyoruz, 24'ünde gereğini yapacağız. Önce FETÖ adaleti vardı, şimdi Tayyip Erdoğan adaleti var. Her seferinde sopayı yiyen askeriye. Balyoz, Ergenekon, FETÖ'cü kalkışma... Sonuç ne oldu? Binalara savaş açtılar. Askerlik yapanlar bilir, bir er komutanı emir verdiği zaman hayır diyebilir mi? Kallavilerin tamamı, paralıların tamamı kaçtı. Ekonomide yandaş müteahhitlerin kayrılması var. Sen 81 müteahhidi zengin ediyorsun, ben kaynakları 81 milyonla paylaşacağım." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AkşenerAkşener 500 Tl
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Yusuf 3 saat önce

Keşke iktidardaki çalıp çırpanlarda sizi örnek alıp gençlerin sorunlarına değinse işsizlik bu ülkenin en büyük sorunu bence iyi parti en fazla gençlerden oy alacak.

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