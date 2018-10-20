Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AKP'den Son Dakika Kaşıkçı Açıklaması!

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da basın mensuplaının Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin sorularını cevapladı.

banner396

AKP'den Son Dakika Kaşıkçı Açıklaması!

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da basın mensuplaının Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin sorularını cevapladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:20
AKP'den Son Dakika Kaşıkçı Açıklaması!

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da basın mensuplaının Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin sorularını cevapladı.

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Türk yetililer, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında.” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.10.2018 12:49
Anahtar Kelimeler:
akp den son dakika kaşıkçı açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Askerlik Sistemi'nin Detayları... Tek Tip Askerlik Sistemi'nde Neler Var?
Yeni Askerlik Sistemi'nin Detayları... Tek Tip Askerlik Sistemi'nde Neler Var?
Ortaylı: Andımızın kalkması küstahlıktı
Ortaylı: Andımızın kalkması küstahlıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika andımız açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika andımız açıklaması!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim