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Akıllı Telefon Doktorun Cebinde Patladı-Pantolonu Alev Aldı

Zonguldak'ta meydana gelen olayda, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar'ın cebinde bulunan akıllı telefonu, odasında çalıştığı esnada patladı ve alev aldı.

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Akıllı Telefon Doktorun Cebinde Patladı-Pantolonu Alev Aldı

Zonguldak'ta meydana gelen olayda, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar'ın cebinde bulunan akıllı telefonu, odasında çalıştığı esnada patladı ve alev aldı.

26 Aralık 2017 Salı 19:57
Akıllı Telefon Doktorun Cebinde Patladı-Pantolonu Alev Aldı

Son dakika haberi Zonguldak'tan geldi. Alınan son bilgilere akıllı telefon doktorun cebinde bir anda patladı.

Edinilen son bilgilere göre Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar, hastanede bulunan odasında çalıştığı esnada pantolon cebinde bulunan akıllı cep telefonu bir anda patlayıp alev almaya başladı. Hemen pantolonunu çıkaran Dr. Cem Başpınar, hastanenin acil servisine giderek yanık oluşan sağ bacağını tedavi ettirdi. Dr. Cem Başpınar'ın başvurusu üzerine hastane polisi yaşanan lfeci olay ile ilgili rapor tuttu.

Olay anında büyük bir panik yaşadığını ifade eden Dr. Başpınar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımı muayene ediyordum. Bir hastamızın bilgisayardaki sonuçlarına baktım. Telefonum o esnada cebimdeydi. Bir anda patladı. Hemen telefondan kurtuldum, yere düştü. Hala yanmaya devam ediyordu. Yerde bile yanıklar oluştu. Allah'tan o esnada kulağımda filan değildi veya çocukları o esnada muayene etmiyordum. Nasıl böyle bir şey olur, ben de anlamadım.

Bacağımda küçük çaplı yanık ve kızarıklık oluştu. Hastaneye başvurup tedavi oldum, adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikayetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım."

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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