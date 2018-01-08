Akılalmaz Olayda 40. Güne Girildi! 5 Kişilik Aile Böyle Aranıyor

Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışmalarında 40. güne girildi. Yanan 2 evin enkazında dün gece cesetlerin kum elekleriyle arandığı ortaya çıktı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Çataloğlu ailesinin üyelerine 40 gündür ulaşılamıyor. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, dün gece saatlerinde yanan evlerin enkazlarında detaylı incelemeler yapıldı.

Ekipler, bürme köyünde yanan iki evin enkazı ve altında bulunan patates kuyularından aldıkları küle dönmüş maddeleri kum eleğinden geçirerek ceset araması yaptı. Bu yöntemle bulunan yeni deliller incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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