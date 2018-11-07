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Akar'dan bedelli askerlik celp tarihleriyle ilgili önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin PKK'lı 3 üst düzey isim için ödül koyması hakkında, "Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Hulusi Akar ayrıca bedelli askerlikle ilgili eğitim tarihleri ve yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını söyledi.

Akar'dan bedelli askerlik celp tarihleriyle ilgili önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin PKK'lı 3 üst düzey isim için ödül koyması hakkında, "Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Hulusi Akar ayrıca bedelli askerlikle ilgili eğitim tarihleri ve yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını söyledi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:36
Akar'dan bedelli askerlik celp tarihleriyle ilgili önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin PKK'lı 3 üst düzey isim için ödül koyması hakkında, "Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Hulusi Akar ayrıca bedelli askerlikle ilgili eğitim tarihleri ve yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şöyle:

Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ

633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.11.2018 16:52
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Adalet yok 3 saat önce

Hiç bir bankadan kredi alamadık askerlik en büyük sıkıntı ailemizi geride birakamiyoruz zaten kit kanaat yaşıyoruz kafama sıkacak valla tek çözüm bu

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