Akarca : Bedelli Askerlik Seçimden Sonra

Cumhurbaşkanı Danışmanı: Bedelli Askerlik Seçim Sonrasında Çıkar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, bedelli askerliğin seçimden sonra çıkacağını söyledi.

Önceki Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde de Erdoğan'ın şimdiki duruma benzer görüşler ifade ettiğini, seçim sonrasında bedelli askerlik kararı aldığını söyleyen Başdanışman Akarca, seçimden sonra bedelli askerlik konusunun gündeme getirilip çözüme kavuşturulacağını öne sürdü. Başdanışman Akarca , "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: MEMURLAR.NET