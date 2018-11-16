Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyene operasyon düzenlenerek gözaltı işlemleri yapıldı. Operasyonların Osman Kavala soruşturması kapsamında yapıldığı iddia edildi.

Demirören Haber Ajansı'nın son dakika koduyla geçtiği haberin detaylarına göre, aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin de bulunduğu çok sayıda akademisyene yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda öğretim üyesi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile birlikte birçok öğretim üyesinin sabah 06:00'da gözaltına alındığı öğrenildi.Diğer taratan gazeteci İsmail Saymaz da, 'Anadolu Kültür çalışanları da gözaltına alınmış. Büyük ihtimalle Osman Kavala soruşturması kapsamında yeni operasyon yapılıyor.' paylaşımında bulundu.

Meltem Çelikkan, ve Mustafa Yiğit Ekmekçi de gözaltına alına isimler arasında.

GÖZALTINA ALINANLAR ANADOLU KÜLTÜR DERNEĞİ ÜYESİ



Gözaltına alınan isimlerin 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür Derneği'nin üyeleri olduğu aktarıldı.

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