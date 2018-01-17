Akademi'den Son Dakika PÖH Duyurusu: 19. Dönemde Kayıt Yaptıramayanlar..

Polis Akademisi Başkanlığından son dakika açıklaması geldi.

Polis Akademisi resmi interent sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında 19. dönem POMEM alımında askerde olması nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar ile ilgili kayıt duyurusu yayımlandı.

Akademi'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19. Dönem POMEM sınavını asıl veya yedek olarak kazanmış olup eğitime başlaması gereken tarihte silahaltında olduğundan planlandığı okula kayıt yaptıramayan ve 21/01/2018 tarihi itibariyle terhis olan adayların planlaması Kırşehir POMEM Müdürlüğüne yapılmıştır.

Planlaması yapılan adayların 22/01/2018 tarihinde başlayacak olan intibak eğitimine katılmak üzere 21/01/2018 tarihi saat 17.00’ye kadar Kırşehir POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

21/01/2018 tarihinden sonra terhis olacak adayların yapılacak planlama için Başkanlığımız internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. "

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