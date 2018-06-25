AK Partili Yazıcı: Muharrem İnce, İnşallah Stilini Bozmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muharrem İnce'nin seçim sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

İnce'nin seçim sonuçları açısından önemli dersler aldığını ve çizgisini bozmamasını umduğunu söyleyen Yazıcı, "Kampanyalar vesilesiyle belki bazen beklenmeyen söylemler duyuyor ya da icra ediyoruz. Milletin, dikkatle izleyen kesimi takdir ve tasvip etmiyor ya da o gürültü parıltı içerisinde bunlar yok olup gidiyor, tolere ediliyor.

Ama seçimler gerçekleşip sonuç alındıktan sonra yapılan değerlendirmeler çok ders verici ve öğreticidir. Bu anlamda Sayın İnce'nin süreçler itibarıyla ve seçim sonuçları açısından da önemli dersler aldığı izlenimini edindim. İnşallah o stilini bozmaz. Çünkü siyasetin kavga, gürültü üzerinden değil projeler üzerinden yürütülmesi gerekir. Değerler hepimizindir. Değerlerimize hassasiyet göstermeliyiz. Siyasi rekabet, projeler üzerinden bir vizyon ortaya koyarak Türkiye'ye kazanımlar perspektifinde gerçekleşmelidir. İnşallah bu seçim böyle bir siyaset tarzına zemin hazırlar." dedi.

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