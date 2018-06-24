AK Partili Vekil ile Sandık Başkanı Arasında 'Oy' Gerilimi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile sandık başkanı arasında oy kullanma konusunda gergin anlar yaşandı.

Sandık Başkanı AK Parti Konya Milletvekili adayı Ahmet Sorgun'a 'İsminiz bu sandık listesinde yok, burada oy kullanamazsınız, buna izin veremem' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Konya Milletvekili adayı Sorgun ise YSK'nın milletvekili ve vekil adaylarının başka sandıkta oy kullanabileceğine yönelik kararını hatırlatarak oyunu söz konusu sandığa attı. Sorgun, "Sen sandık başkanlığı yapıyorsan milletvekillerinin, milletvekili adaylarının hem kendi sandığında hem istediği sandıkta oy kullanabileceğini; sandık başkanı değil bütün basın mensupları bile bilir. Sen böyle diyorsan ben senin sandık başkanlığını sorgularım" şeklinde konuştuktan sonra kendisine 'Burada oy kullanmazsınız' diyen sandık başkanının görevli olduğu sandıkta oyunu kullandı.