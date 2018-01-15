AK Partili Şentop:" Cumhurbaşkanımızın Aday Olduğu Bir Seçimde İkinci tur Olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesinin ardından kurulan ittifak komisyonunda AK Parti heyetinin başkanlığını yapacak olan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, seçim ittifakıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İkinci tur ihtimalinin olmadığını söyleyen Şentop, araştırmaların da bu yönde olduğunu söyledi. AK Partili Şentop,"Ben ikinci tur gibi bir ihtimali asla görmüyorum. Muhalefet, anayasa referandumu sonuçlarına bakarak bir değerlendirme yapıyor. Bu kıyas edilebilir bir şey değil. Cumhurbaşkanımızın aday olduğu bir seçimde ikinci tur ihtimali asla söz konusu değil. Zaten yaptığımız tüm araştırmalar da bunu gösteriyor.Seçim sistemi bütün olarak değerlendirilebilir.

Bu aşamada seçim barajı ile ilgili bir değerlendirmeye gerek yok. Önümüzdeki 7 yılda sistemin yerleşmesi için çalışacağız. Bu dönem içerisinde değerlendirilecek bir konu değil.Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli görüştü ve orada böyle bir heyet oluşturulması kararı çıktı. Bizde de benim başkanlığımda bir komisyon oluşturuldu. Çıkış noktası seçim ittifakı. Partilerin seçim ittifakı yapması kanunen olmasa da fiilen mümkün. Partiler bir parti çatısı altında aday gösterebiliyorlar. Rahmetli Türkeş Refah Partisi'nden aday olmuştu. Bazı ülkelerde farklı partilerin seçim ittifakı yapması mümkün. Türkiye'de bu engel aşılabilir. Buna imkan vermek gerekir. İsteyen partilerin parti kimliklerini koruyarak ittifak yapmasının önündeki engelleri kaldırmak lazım. Süreç içerisinde bunları konuşup tartışacağız." dedi.

KAYNAK: SABAH

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