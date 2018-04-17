AK Partili İsim FETÖ'den Gözaltına Alındı

Son dakika.. AK Partili isim FETÖ'den gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinden alınan son dakika bilgilerine göre, düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında AK Parti Belediye Meclis Üyesi K.B. ile İmam Hatip Lisesi Müdürü M.A.'nın da bulunduğu öğrenildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ve büyük bir kararlılıkla yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonrasında Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı adresler tespit etti. Tespit edilen 4 adrese emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile hakkında yakalama kararı verilen 4 kişi gözaltına alındı.

MECLİS ÜYESİ VE GRUP SÖZCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin 4 İlde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonla gözaltına alınanlar arasında ilçede kuyumculuk ve müteahitlik yapmakta olan ve aynı zamanda AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü olan K.B.'nin yanı sıra İmam Hatip Lisesi Müdürü M.A.'nın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin, polisteki sorgularının sürdüğü açıklandı.

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