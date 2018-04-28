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AK Partili İbrahim Tatlıses 'İDO O Zaman İki Aylıktı, Üşüyordu!'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'de gerçekleşen mitingde konuştu.

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AK Partili İbrahim Tatlıses 'İDO O Zaman İki Aylıktı, Üşüyordu!'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'de gerçekleşen mitingde konuştu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:18
AK Partili İbrahim Tatlıses 'İDO O Zaman İki Aylıktı, Üşüyordu!'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'de gerçekleşen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği, İbrahim Tatlıses, Esat Kabaklı'nın 'Ez Oğlum' türküsü çalarken mikrofonu alarak söz aldı. "Ben bu insana neden tavım biliyor musunuz? (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göstererek) İdo iki aylıktı , yeni doğmuştu. Belediye başkanıydı İstanbul'da. Sn. Başkanım doğalgaz bağlanmıştı ama bizde yok, dedim , İdo iki aylıktı, üşüyor. "Ben bakıp İbrahim döneceğim sana döneceğim İbrahim bey" dedi. Daha sonra aradı Yokmuş ama dedi, ben kendi şeyimden vereceğim. İki ay sonra doğalgazımız bağlandı, iki ay sonra doğalgazımız bağlandı ve İDO üşümekten kurtuldu" dedi. İbrahim Tatlıses daha sonra yaylalar türküsünü söyledi. Erdoğan: "Tatlıses Münbiç'i dolaş da gel deyince bunlar rahatsız oluyor, kıskanıyorlar. Sonra Kılıçdaroğlu'da sınıra gitti 'Tayyip yürüdü, o da arkasında yürüdü'. " dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ak PartiAk Partili Ibrahim Tatlıses
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