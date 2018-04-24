AK Partili Ensarioğlu'nun Amcası eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye Katıldı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İYİ Parti genel merkezinde düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası Devlet Eski Bakanı Salim Ensarioğlu ile birlikte katıldı.

Akşener , burada Ensarioğlu'nun İYİ Partiye katıldığını söyleyerek, "An itibarıyla İYİ Partili oldu. Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Güç, kuvvet verdi bize. Çok eski bir dostuz, bizi kırmadı. Hayırlı olsun" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise toplantıda Akşener2in partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'da İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı için aday arayışının olmadığını belirterek, "Geminin kaptanı bellidir.Yeni bir aday arayışımız yoktur. İlk günden beri belirttiğimiz gibi, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'dir" dedi.

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