AK Partili Deligöz : Nafaka Konusu Tek Taraflı Çözülecek Bir Süreç Değildir

İlgili iki bakanlıkla görüşmeler yaptığını söyleyen Deligöz, Nafaka konusunun tek taraflı bir çözümle sonuçlanabilecek bir süreç olmadığını, her iki tarafında mağdur olmadığı bir yöntemin seçilmesi gerektiğini söyledi.

Belirli bir süre evli kaldığı kişilerden boşandıktan sonra ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilen nafaka mağdurları , sosyal medya üzerinden örgütlenerek sesini duyurmaya çalışıyor. Özellikle twitter üzerinden çok sayıda kampanya düzenleyen kendilerine "'Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu" ismini veren nafaka mağdurları AK Partili Deligöz'e ulaşarak konuyla ilgili beklentilerini ilettiler. Deligöz'de ilgili iki bakanlığa nafaka mağdurlarının taleplerini iletti.

Mağdur sayısının hayli fazla olduğunu söyleyen Deligöz, "Engelli bir vatandaşımız bizleri ziyaret ederek nafaka konusunda yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Engelli maaşı ile nafaka ödemek zorunda kaldığı için maddi, manevi sıkıntı yaşadığını belirttti. Ancak nafaka konusu tek taraflı çözülecek bir süreç değil. Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak hem Adalet Bakanlığımız hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız son derece titiz ve yoğun bir çalışma yürütmektedirler. Kadın veya erkeğin evliliğe mahkum edilmesi söz konusu değildir. Adalet Bakanlığımız tarafından 5 alternatifli bir çözüm yolu üretilmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığımız tarafından boşanma sonucu çocuğun anne veya babası tarafından yaşamasıyla ilgili de çalışma yapılmaktadır. Halkımızdan isteğim biraz daha sabredip hükümetimize güvenmeleridir." dedi.

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