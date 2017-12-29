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AK Parti'den Meral Akşener'in İttifak Açıklaması Sonrası İlk Değerlendirme

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MKYK toplantısı sonrasında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması durumunda CHP ile ittifaka gidilebileceği yönündeki açıklamayı değerlendirdi.

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AK Parti'den Meral Akşener'in İttifak Açıklaması Sonrası İlk Değerlendirme

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MKYK toplantısı sonrasında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması durumunda CHP ile ittifaka gidilebileceği yönündeki açıklamayı değerlendirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 18:28
AK Parti'den Meral Akşener'in İttifak Açıklaması Sonrası İlk Değerlendirme

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MKYK toplantısı sonrasında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması durumunda CHP ile ittifaka gidilebileceği yönündeki açıklamayı değerlendirdi.

Mahir Ünal:"Değerli arkadaşlar, bizim ısrarla söylediğimiz bir şey var. 15 Temmuz'dan sonra kaçınılmaz olarak doğal ittifaklar oluştu. Bir tarafta yerli ve milli, kendi bayrağını, vatanını, milletini ölümüne seven , bu konuda canını feda etmekten çekinmeyen yerli ve milli unsurlar, bir tarafta da Türkiye'yi her fırsatta yurt dışına şikayet eden, diğer taraftan da baktığınızda FETÖ ile söylem birliği içerisinde olan, PKK ile aynı dili kullanan, Türkiye düşmanlarıyla aynı argümanlarıyla konuşan bir ittifak ortaya çıktı. Kimi çıkarırsanız çıkarın, kiminle gelirseniz gelin, biz milletimizle beraber yolumuza devam edeceğiz. 2019 ve daha sonrası Türkiye için çok daha güzel olacak. Biz 15 yıl içerisinde, bugün 2017'nin son MKYK toplantısından şunu da söylemek istiyoruz. 

Bizim 15 yıl içerisinde hangi  engelleri aştığımızı, hangi oyunları bozduğumuza dönüp bir bakılırsa, görülecektir ki Türkiye'nin önü bundan sonra daha açıktır. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte hem liderliğiyle, yönetimiyle, teşkilatı, milletiyle beraber kendimize olan inancımızı muhafaza ederek, 2023 , 2053 hedeflerimizi gerçekleştirmek için yolumuza devam ediyoruz. Kiminle, nasıl geliyorlarsa buyursunlar gelsinler. Biz sandıkta milletimizin takdiri doğrultusunda devam edeceğiz. 8 defa yenildi doymadı, 9 defa yenilip koltuğunu koruyan bir genel başkana da herhalde dikta denir. Çünkü başka bir şekilde bu kadar başarısızlıkla, yenilgiyle bir genel başkanın koltuğu koruması mümkün olmaz. Diğer sözünü ettiğiniz oluşumun daha ne olduğu belli değil, bundan sonrasına bakacağız" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 18:32
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Parti Meral Akşener
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