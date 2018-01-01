Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Parti'den Flaş Bitcoin ve Asgari Ücret Açıklaması!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yılların en çok tartışılan konularından birisi haline gelen Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

banner396

AK Parti'den Flaş Bitcoin ve Asgari Ücret Açıklaması!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yılların en çok tartışılan konularından birisi haline gelen Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:57
AK Parti'den Flaş Bitcoin ve Asgari Ücret Açıklaması!

AK Parti'den Flaş Bitcoin ve Asgari Ücret Açıklaması!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yılların en çok tartışılan konularından birisi haline gelen Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitcoin'in şu an için güven vermediğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Kripto paralar, bilişimin geliştiği dünyanın ürettiği şeyler. Eskilerde altına veya madenlere dayalı paralar vardı. 70'li yıllardan sonra devlet otoritelerine dayalı kağıt para sistemi gelişti. Yani devlet otoritesine güvenerek, parayı kullanıyorsunuz. Devlet otoritesi giderse, elinizde sadece mürekkepli kağıt kalmış oluyor. Bugünkü dünya böyle. Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da birtakım paraların üretildiğini görüyorsunuz. Bunlar şu an itibarıyla güven vermeyen paralar. İnişli çıkışlı, riskli varlıklar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlere girilmemesi gerekiyor. Arkasında bir şey yok, problem yaşandığında vatandaşın hakkını arayacağı bir merci yok.

Dolayısıyla bu riskli bir alan, tam olarak düzenlenmiş bir konu değil. Bir taraftan da bilişim dünyası artık geleceğin gerçeği. Önümüzdeki yıllarda dünya ve ülkemizde bu konular tartışılacak, biz de gelişmeleri göreceğiz. Ama şu an itibarıyla bu tür alanlara girilmesinin riskli olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Asgari Ücret ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, "Asgari ücrette yüzde 14'ün üzerinde artış yapıldı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaşandı. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Son yaptığımız artış ile beraber, 2018'de 1603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz. Bu, bekâr çalışan için 1603 lira. Evli ve çocuklu bir çalışanın ücreti 1700 liranın üzerindedir" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.01.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Son DakikaFlaş Bitcoin Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Önemsiz...... 4 saat önce

Asgari ücretle kendileri bir geçinsin bakalım...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Güvenlik 4 saat önce

Asgari ucret 184 lirayken ekmekte 20 krş du şimdi 1.25 krş lpg 90 kuruStu şimdi 3.25 krş bunu neden söylemiyosuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rohtım 1 saat önce

2002 yılında askeri ücret 180 tl iken 45 tl kira ödüyordum.şimdi 700 tl ödüyorım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Bitcoin Fetvası
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Bitcoin Fetvası
İzmir'de Balkondan Düşen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
İzmir'de Balkondan Düşen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Üniversite Kampüsünde Korkunç Ölüm!
Üniversite Kampüsünde Korkunç Ölüm!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim