AK Parti'den Flaş Bitcoin ve Asgari Ücret Açıklaması!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son yılların en çok tartışılan konularından birisi haline gelen Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitcoin'in şu an için güven vermediğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Kripto paralar, bilişimin geliştiği dünyanın ürettiği şeyler. Eskilerde altına veya madenlere dayalı paralar vardı. 70'li yıllardan sonra devlet otoritelerine dayalı kağıt para sistemi gelişti. Yani devlet otoritesine güvenerek, parayı kullanıyorsunuz. Devlet otoritesi giderse, elinizde sadece mürekkepli kağıt kalmış oluyor. Bugünkü dünya böyle. Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da birtakım paraların üretildiğini görüyorsunuz. Bunlar şu an itibarıyla güven vermeyen paralar. İnişli çıkışlı, riskli varlıklar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlere girilmemesi gerekiyor. Arkasında bir şey yok, problem yaşandığında vatandaşın hakkını arayacağı bir merci yok.

Dolayısıyla bu riskli bir alan, tam olarak düzenlenmiş bir konu değil. Bir taraftan da bilişim dünyası artık geleceğin gerçeği. Önümüzdeki yıllarda dünya ve ülkemizde bu konular tartışılacak, biz de gelişmeleri göreceğiz. Ama şu an itibarıyla bu tür alanlara girilmesinin riskli olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Asgari Ücret ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, "Asgari ücrette yüzde 14'ün üzerinde artış yapıldı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaşandı. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Son yaptığımız artış ile beraber, 2018'de 1603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz. Bu, bekâr çalışan için 1603 lira. Evli ve çocuklu bir çalışanın ücreti 1700 liranın üzerindedir" dedi.

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