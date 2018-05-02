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AK Parti'den Açıklama ! Yeni Belediye Başkanları Belli Oluyor

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Belediye Başkanlarının yerine gelecek isimler belli oldu.

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AK Parti'den Açıklama ! Yeni Belediye Başkanları Belli Oluyor

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Belediye Başkanlarının yerine gelecek isimler belli oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:37
AK Parti'den Açıklama ! Yeni Belediye Başkanları Belli Oluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti'den milletvekili olmak için istifasını sunan belediye başkanlarının yerine gelecek isimleri açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımlarda bulunan Erol Kaya, şu ifadeleri kullandı : 

  • Hatay/Reyhanlı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Mehmet Çüter belirlenmiştir. Hatay' ımıza hayırlı olsun.
  • Samsun Bşb Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Bafra Bld. Bşk. Zihni Şahin belirlenmiştir. Samsun' muza hayırlı olsun.
  • Çankırı Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı Hüseyin Boz belirlenmiştir. Çankırı' mıza hayırlı olsun
  • Nevşehir Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Atilla Seçen belirlenmiştir. Nevşehir' imize hayırlı olsun.
  • Sinop/Ayancık Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Aslan Özdemir belirlenmiştir. Sinop' umuza hayırlı olsun.
  • Yozgat/Akdağmadeni Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile İrfan Coşkun belirlenmiştir. Yozgat' ımıza hayırlı olsun.
  • Antalya/Kumluca Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Yusuf Göven belirlenmiştir. Antalya' mıza hayırlı olsun.
  • Manisa/Soma Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Ali Tulup belirlenmiştir. Manisa' mıza hayırlı olsun.
  • Ordu/Fatsa Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Muharrem Aktepe belirlenmiştir. Ordu' muza hayırlı olsun.
  • Bilecik Bel. Başkan adayı olarak, yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın onayı ile Nihat Can belirlenmiştir. Bilecik' imize hayırlı olsun.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.05.2018 09:40
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Parti Son Dakika
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